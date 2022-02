¿Vuelve a 'Hoy'? Tras 8 años en Televisa y rechazo en 'VLA', Laura G confirma que deja TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La conductora regiomontana Laura G, quien trabajó durante al menos 8 años en Televisa, dejó en shock al público de TV Azteca debido a que hace algunas horas confirmó que dejaría el programa Venga la Alegría.

Sí, esta mañana de miércoles 23 de febrero la también locutora de radio no apareció a cuadro entre el elenco principal del matutino de Azteca Uno y sus fieles admiradores y fans se encuentran consternados por su ausencia.

Sin embargo, no hay de qué preocuparse pues ella misma confesó que abandonaría las instalaciones del Ajusco pero no definitivamente. El día de ayer Laura comentó que no se presentaría este miércoles por un compromiso familiar e incluso adelantó su presentación en el reality Reyes del playback para no ser descalificada.

Y aunque la ausencia de la exreportera del programa Hoy solo es breve, sus detractores reaccionaron felices al ver que al menos por este día no se encuentra al aire en VLA y mediante las redes sociales le dejaron varios comentarios y críticas.

Buen programa y mejor sin Laura G".

Programa perfecto sin Laura G".

Ahora sí está mejor el programa sin Lady Cabañas".

Ojalá no regrese doña Cabañas".

Así está muy bien el programa sin Laura".

Hay que recordar que todos los escándalos de 'La G' la han dejado con mala fama y aunque ella ha admitido que cometió errores en el pasado, como salir con Carlos Loret de Mola sabiendo que estaba casado, el público no se lo perdona y la critica a diario por estas situaciones.

Cabe resaltar que se espera que Laura se reincorpore a sus actividades laborales en TV Azteca mañana jueves pues no se ha informado algún otro cambio.

