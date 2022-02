Divorciada y sin exclusividad: Tras años vetada, querida exactriz de TV Azteca vuelve a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida actriz y cantante, quien vivió un difícil divorcio con su expareja bisexual, reapareció hace unas horas en Televisa luego de perder su exclusividad y admitir que fue vetada de la televisora por irse a trabajar con TV Azteca.

Se trata de la artista mexicana Mariana Garza, exintegrante del grupo Timbiriche y quien comenzó su carrera en las telenovelas desde que era una niña cuando debutó en 1979 con el proyecto Elisa.

Luego le siguieron otros como Dos vidas, Flor y Canela, Alcanzar una estrella I y II y Carrusel de las Américas, hasta que en 1994 el ejecutivo Víctor Hugo O'Farril la invitó a trabajar con él en la novela A Flor de Piel tras dejar Televisa por la empresa del Ajusco.

Ella misma declaró hace unos meses que esta situación le ocasionó que por años la congelaran de la televisora San Ángel.

No podía regresar a Televisa por este incidente pues al ser de las personas que firmaron exclusividad directamente con Azcárraga Milmo entonces había mucho enojo conmigo y estuve muchos años sin poder regresar, no contratable", contó en el programa El minuto que cambió mi destino.

Finalmente la cantante volvió a Televisa para el melodrama Alborada en 2005 y aunque no ha hecho otra novela, de vez en cuando la invitan a los distintos programas de la empresa.

En días pasados la mujer de 51 años fue invitada estelar de Yordi Rosado en el show De Noche en Unicable donde hizo fuertes revelaciones y admitió que en el pasado ha descubierto cuando sus exparejas la están engañando y todo por medio del olfato.

La leña de otro hogar sí se huele, cómo no, claro sí, fue así de (huele) '¿qué pasó?’' Porque esto no huele a torta y no olía a jabón", contó.

Hay que recordar que Garza se divorció del actor Pablo Perroni en 2019 en medio de rumores de que él le puso el cuerno, pues se destapó que era bisexual. Sin embargo, en varias ocasiones ambos han salido a negar este escenario y confirmaron que no hubo tal infidelidad.

Pablo Perroni, exesposo de Mariana Garza

Cuando Yordi le preguntó a su invitada cuál era el olor con el que identificaba en los infieles, ella respondió tajante: "Huele a sexo".

Es mucho más el olor de una mujer, no es que conozca a esa mujer o que olamos igual pero sabes que es un olor de los genitales de una mujer", agregó.

La actriz no quiso contar de quién estaba hablando, por lo que no se puede confirmar si es Pablo Perroni, pero aclaró que fue hace mucho tiempo pues ya no tiene pareja:

Primero, hace mucho tiempo que no estoy en esa situación porque no tengo pareja; dos, todo tiene que ver y ahí está el tip, dónde se supone que viene la persona y luego en mi caso específico, de pronto es común que en lugar de ir en la mañana al gimnasio, después a tus actividades, y después a la casa, a veces pasa que no, que vienes del gimnasio y acabado de bañar".

