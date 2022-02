"La nueva Lyn May": Se comen viva a 'Gomita' tras presumir su nueva figura en Instagram y este baile

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la polémica influencer y payasita 'Gomita', cuyo nombre real es Araceli Ordaz, se volvió blanco de las peores burlas y críticas en las redes sociales debido a que hace algunas horas compartió un video que dejó impactados a todos sus fans.

Como se recordará, hace unos meses la hermana de 'Lapizito' y 'Lapizín' viajó hasta Venezuela para celebrar su cumpleaños de una forma muy peculiar y es que se sometió a un bypass gástrico con el cual la ha podido bajar varios kilitos y ahora luce una delgada y renovada figura.

La grabación de Araceli de inmediato causó una revolución y se llenó con más de 46 mil Me Gusta, además de que no ha dejado de recibir elogios, muestras de cariño. Sin embargo, los haters de la actriz también se hicieron presentes y no han dejado de destrozarla.

El ojo hija, acomódalo".

Ya chole con tus bailes de teibolera barata".

Eso mi Lyn May".

¿Otra cosa que no sea perrear?".

Hasta el pin... ojo se te va de vacaciones".

