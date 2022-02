Memo Méndez rompe el silencio y relata lo vivido tras ser asaltado y terminar en coma

Ciudad de México.- El primer actor Guillermo Méndez relató mediante un audio difundido en el programa Chisme No Like, que fue lo que vivió luego de ser víctima de un asalto, el cual provocó que incluso llegara a perder el conocimiento.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Fue gracias a que era alguien relativamente conocido que la policía pudo auxiliarlo, por lo que tras ser abandonado en un barranco uniformados dieron con él.

Me drogaron y me fueron a aventar en un barranco y fue una policía que reconocía mi linda cara y dijo ‘ay se me hace que este es conocido’, total que si no hubiera sido por ella, quién sabe, qué hubiera sido de mí", relató.