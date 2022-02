¡Prepara la tarjeta! Coldplay anuncia 2 fechas más en México; serán en estas ciudades

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A finales del 2021, la agrupación de pop británico, Coldplay, anunció un tour mundial que incluyó a México, hecho que de inmediato causó emoción entre los fans pues habían pasado más de seis años desde que los intérpretes de Yellow visitaban tierra azteca.

La gira denominada ‘Music of the spheres’ agotó las fechas que Chris Martin y compañía habían agendado para Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México, hecho que de inmediato llevó a que aquellos que habían conseguido accesos, los revendieran a precios que incluso, triplicaban su valor; sin embrago, parece que los fans no tendrán que invertir tanto por un acceso de este tipo pues recientemente se anunciaron dos fechas más en el país.

La productora de eventos Ocesa informa través de las redes sociales que las ciudades afortunadas será Guadalajara y la Ciudad de México, en donde se añaden los días 30 de marzo y 6 de abril para abarrotar el Estadio Akron y el Foro Sol, respectivamente.

Para poder adquirir los accesos, los clientes con tarjeta de crédito emitida por la institución bancaria CitiBanamex será los primeros afortunados ya que la preventa está agendada para el día 28 de febrero y 1 de marzo, dejando la venta al público en general para el día 2 del tercer mes del año.



Al igual que con las ventas anteriores, será a través del sistema Ticketmaster y contará con fila virtual, por lo cual, se pide a la ciudadanía ser paciente pues pese a obtener un número bastante alto, se ha revelado que el avance es bastante ágil, no obstante dependerá de la disponibilidad de los boletos para garantizar que el público sea parte del regreso de los británicos a nuestro país.

Con información de: Ocesa