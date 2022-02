Se divorció y bajó 25 kilos: Tras traición con Televisa, conductor vuelve a 'VLA' y destroza a 'Hoy'

Ciudad de México.- Un famoso exconductor de Venga la Alegría, quien estuvo a punto de morir y enfrentó un polémico divorcio, 'regresa' a los foros del matutino de TV Azteca luego de haberse cambiado al programa Hoy de Televisa.

Se trata de Fernando del Solar, quien en 2018 dejó en shock al unirse al elenco del matutino Hoy en la televisora de San Ángel luego de hacer toda su carrera en el Ajusco y haber pertenecido por años a Venga la Alegría, la competencia.

El argentino, quien también condujo el programa Sexos en Guerra con su exesposa Ingrid Coronado, ha atravesado por problemas de salud bastante complicados desde hace más de 10 años luego de ser diagnosticado con cáncer.

Del Solar ha estado hospitalizado en varias ocasiones. En ese difícil proceso perdió 25 kilos y acabó luciendo irreconocible. Acabó en silla de ruedas y hasta estuvo en coma inducido durante varios días. Doctores aseguraron que estaba al filo de la muerte.

El argentino estuvo en Venga la Alegría desde el 2006 al 2012, cuando descubrió que estaba enfermo. Tras retirarse de la televisión para mejorar su salud, en 2015 atravesó el amargo divorcio de la madre de sus hijos, Ingrid Coronado.

Afortunadamente, con el tiempo Del Solar logró recuperarse y en 2018 reapareció en la competencia, pues se unió al programa Hoy de Televisa. Sin embargo, su estancia ahí no fue muy positiva, durando solo unos meses.

Según él mismo ha declarado, no logró congeniar con la dinámica que ya tenía el equipo liderado por Galilea Montijo y Andrea Legarreta, por lo que optó por renunciar e irse de Televisa.

Es como cuando uno va a un lugar de trabajo que no le gusta, fue eso y tan tan, ni más ni menos. No me gustó, creí que podía dar más en otro lugar y por eso decidí salirme", dijo.