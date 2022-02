Tomás Goros relata cómo fueron las alucinaciones vividas tras contraer Covid-19

Ciudad de México.- El actor Tomás Goros, mediante una entrevista para la periodista Maxine Woodside, en el programa Todo Para Mujer, relató cómo fue las alucinaciones vividas tras contraer Covid-19.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Fue a mediados del año pasado cuando el famoso pudo vencer el coronavirus, el cual le provocó una serie de complicaciones, mismas que hicieron que su vida no fuera la misma.

Voy a incluir en este espectáculo mi experiencia Covid, me la han estado pidiendo y me han dicho que haga una conferencia al respecto. Pero no me gusta faltarle al respeto al público, que tanto me ha apoyado, con historias que son únicamente para atraer y ganar dinero", mencionó.