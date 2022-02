Tras 25 años en Televisa y perder exclusividad, exconductor de 'Hoy' se une a Chapoy en TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso conductor, quien estuvo 25 años trabajando en Televisa y hasta formó parte del Programa Hoy, se une a Pati Chapoy y confirma su regreso a TV Azteca para conducir un importante proyecto.

Se trata de Adal Ramones, quien se quedó sin su contrato de exclusividad en la televisora de San Ángel tras triunfar en programas como Otro Rollo y conducir el matutino Hoy, además del reality Bailando por un sueño.

Como se recordará, en 2018 Adal traicionó a Televisa con TV Azteca al debutar en sus filas y ser recibido como todo un grande. En Venga la Alegría pusieron mariachis y hasta una alfombra roja para darle la bienvenida como conductor de La Academia.

Y esque el presentador confesó que ejecutivos del Ajusco estuvieron dispuestos a pagarle mucho más que los de Televisa, razón por la que decidió irse al finalizar su contrato con ellos.

En septiembre del 2020, Adal se estrenó como conductor del reality de concursos Don't! No lo hagas, sin embargo, este resultó ser un fracaso en rating y fue sacado del aire a las pocas semanas. Desde entonces no se le veía al aire, más que en Univisión.

Tras ser invitado para ser parte del jurado de Nuestra Belleza Latina en Univisión, ahora Adal reaparece en el programa Ventaneando de Pati Chapoy pese a que siempre se ha rumorado que no tiene una buena relación con la directora de espectáculos del Ajusco.

Tras haber dado positivo a Covid-19, Adal contó en exclusiva para el programa que estuvo 9 días encerrado en un hotel de Madrid, España, además de que compartió sus próximos proyectos, confirmando que vuelve a conducir en TV Azteca.

Adal contó que el próximo 4 de marzo arranca la gira 'Chavorrucos Tour' con Adrián Uribe en Dallas, Texas, además de que tmb estrena la película Cuarentones. Al ser cuestionado sobre en qué consistirá la gira, dijo:

El concepto de la gira es pagar deudas, lo mismo que hace Daniel con El Tenorio. Pagar cuentas, mis divorcios, todo cuesta", dijo entre risas.

Y agregó: "Nos vamos de gira y participamos juntos haciendo comedia, tirándonos carrilla. Luego yo me quedo solo haciendo monólogo, luego él entra y luego él hace monólogo solo. Tenemos sketches, una producción muy padre en video, será como una hora 40 de comedia en vivo".

Contó que el concepto lo había hecho Adrian con Omar Chaparro y Consuelo Duval, pero en esta ocasión lo hicieron ellos dos.

Luego pausaremos un poco la gira y me voy a Madrid a hacer la película. Me tengo que coachear, tengo Zooms con la coach de acento porque soy el alcalde de Madrid. Es comedia, pero soy el único malo de la película".

Finalmente, le preguntaron en vivo si es cierto que regresará para conducir La Academia, la cual celebra sus 20 años y dijo:

No sé, nadie se ha acercado a decirme... ¿para qué me hago wey? Ya me dijeron... creo que hasta ya me depositaron de hecho", dijo entre risas.

Y confirmó: "Me toco hablar con Sandra (Smester), me mandó ya mensaje Ángel (Aponte). Faltan unos meses pero sí se acercaron a mi oficina y creo que a mí lo que se me da el en vivo. El pregrabado sufro... la tensión y adrenalina se me dan. Me siento honrado que me hayan invitado porque son 20 años".

Finalmente, agregó cómo le fue en la pandemia: "Había mucho evento privado y aunque te puede dejar dinero, no te deja exposición y nosotros también vivimos de que nos vean (...) un programa en vivo, que era la tercera 'Academia' para tu servidor, se vio truncada porque necesariamente necesita público".

Chapoy y el elenco le desearon mucho éxito, mientras que al despedirse reveló que él y Daniel Bisogno tienen un proyecto juntos del cual darán detalles próximamente.

