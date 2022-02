Adiós 'Hoy': Divorciada y tras 10 años vetada de Televisa, conductora reaparece en foro de 'VLA'

Ciudad de México.- Una famosa actriz, cantante y conductora, quien estuvo años en Televisa y acabó vetada, vuelve a TV Azteca y llega al foro de Venga la Alegría luego de haber estado en el programa Hoy.

Se trata de Tatiana, mejor conocida como 'La reina de los niños', quien regresa a la pantalla chica luego de varios años de ausencia de la mano del Ajusco para ser la conductora del reality de cocina MasterChef Junior México, el cual se estrena este viernes.

La artista mexicana, quien años atrás había anunciado su retiro de la música, está de vuelta en la televisión luego de que el público la conociera hace ya varios años conduciendo en la competencia Televisa.

Tatiana estuvo en programas como Todo el mundo cree que sabe y el más famoso, El espacio de Tatiana. Incluso participó en algunas telenovelas como Amy, la niña de la mochila azul (2004), conde le dio vida a una sirena y compartió créditos con Danna Paola.

Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas para la cantante, quien atravesó un tormentoso divorcio y terminó vetada de la televisora de San Ángel por casi 10 años, hasta que le perdonaron el veto en 2016.

Y esque la actriz sorprendió al cambiarse a TV Azteca en 2010 y ser juez en La Academia, además de que en 2012 estrenó su programa El Show de Tatiana.

Posteriormente se concentró en la música, aunque el año pasado volvió para participar en el reality de Televisa ¿Quién es la máscara? donde casi se corona como ganadora pues estuvo detrás de 'Carnívora'.

Tras su eliminación, platicó en el programa Hoy sobre su experiencia, sin embargo, ahora forma parte de las filas de TV Azteca de nueva cuenta y llegó a Venga la Alegría para dar detalles del reality y contar cómo se siente al regresar a la TV.

Estoy súper emocionada. Júntense en familia y véanlo. Está padrísimo (...) Me han tratado divino, estoy súper agradecida por esta invitación y que hayan pensado en mí para que fuera la conductora. Muy honrada, me siento en casa y me tratan como reina".