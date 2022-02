Adiós TV Azteca: Tras declararse gay y 20 años desaparecido, villano de novelas vuelve a Televisa

Ciudad de México.- Un famoso villano de telenovelas está de vuelta en Televisa luego de 20 años de ausencia, tiempo en el cual se declaró gay públicamente y estuvo trabajando en otras empresas como TV Azteca y Telemundo.

Se trata de Sebastián Ligarde, quien debutó en la empresa en 1986 en el melodrama Pobre juventud, sin embargo, sus inicios no siempre fueron agradables, ya que afirmó que fue vetado por un productor cuando descubrió que era homosexual.

En 2018, en El minuto que cambió mi destino, Ligarde relató que Eugenio Cobo, productor de la telenovela que grababa en 1986 llamada Marionetas, lo llamó a su oficina a solo días del estreno y le informó que sería reemplazado.

Hoy tuvimos una junta y los directivos de la empresa no están de acuerdo con que tú hagas de protagonista, ya que creen que no tienes la carrera suficiente para serlo, entonces han decidido despedirte de la novela y te van a reemplazar con otro actor a partir de mañana", contó Ligarde que le dijo Cobo.

Sin embargo, el actor recordó que antes de esto él tuvo una conversación con él en su oficina, en la que fue cuestionado sobre su orientación sexual. Mencionó que después de que lo corrió, le dejó entrever que había sido a causa de esta charla.

Me preguntó si yo era homosexual. Yo le comenté que había tenido, como muchos hombres, alguna relación homosexual en mi vida o algún encuentro homosexual pero que no me consideraba homosexual”.