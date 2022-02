Adiós 'VLA': Tras veto de ejecutivos y unirse a 'Hoy', Kristal Silva queda fuera de TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras varios años en Venga la Alegría y un supuesto veto de ejecutivos de TV Azteca, Kristal Silva abandona los foros y se va de la CDMX. ¿Regresa a Televisa? ¿Fue despedida?

Y esque la reina de belleza originaria de Tamaulipas, quien lleva 4 años en las filas del Ajusco y estuvo en el foro del programa Hoy de Televisa antes de integrarse al elenco de Venga la Alegría, quedó fuera del Ajusco y abandonó la CDMX.

¿Kristal ya no pertenece a las filas de Azteca? No, sino que decidió hacer un viaje a Mazatlán, Sinaloa y dejó la CDMX, ya que no era de las sentenciadas esta semana en Reyes del Playback y podía ausentarse este viernes.

Kristal viajó a tierras sinaloenses para debutar en un nuevo proyecto fuera de TV Azteca luego de que se reportara que el año pasado presuntamente fue castigada por ejecutivos por planear su salida de Survivor México sin permiso para poder casarse con Luis Ángel.

Fue la periodista Ana María Alvarado quien se encargó de ventilar este rumor, pues contó que Kristal presuntamente no hizo caso a instrucciones de altos mandos y planeó su salida del reality para poder celebrar su boda, lo que enojó a Sandra Smester.

No hizo caso de las instrucciones, salió de 'Survivor' y causó enojo en Sandra Smester, quien es la directora de programación de TV Azteca", reportó Alvarado entonces.

De acuerdo con lo que informó, por esta razón no habrían mostrado imágenes de la celebración en el matutino, pero sí en otros programas de TV Azteca como Ventaneando.

Y aunque también se rumoraba que Kristal ya estaba harta de ser relegada por productores del matutino y se iría a Telemundo, ella misma lo desmintió y hasta ahora continúa en el matutino participando en el nuevo reality.

Aún se desconoce qué está haciendo la conductora en Mazatlán, sin embargo, seguramente la pasará muy bien en la playa y estará de vuelta el lunes en el matutino, el cual presumió estaba viendo desde donde está.

Fuente: Canal de YouTube de Programa Hoy e Instagram @kristalsilva_ y @vengalaalegriatva