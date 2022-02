Chapoy la vetó: Tras despido de Televisa y cirugías, exconductora de 'Hoy' hace esto para sobrevivir

Ciudad de México.- Una querida exconductora del programa Hoy, quien fue despedida de Televisa y vetada en TV Azteca por culpa de Pati Chapoy, ahora se dedica a algo fuera de los foros de televisión.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de Adriana Riveramelo, quien a mediados de los 90's entró como reportera a Ciudad Desnuda de TV Azteca pero terminó con un veto en la televisora por las consecuencias que tuvo al destaparse su romance con Pablo Latapí, conductor que en ese momento estaba casado y era mucho mayor que ella.

Adriana reveló hace unos años que el romance duró poco más de un año pues ambos tenían proyectos de vida muy distintos, sin embargo, esta relación le costó su empleo en el programa y por eso decidió renunciar al Ajusco.

Según contó, fue en el programa Ventaneando de Pati Chapoy, en donde hicieron públicas las fotos de esta relación, lo que provocó que ejecutivos le ordenaran que ya no podía presentarse al aire.

Me acabaron en 'Ventaneando' por unas fotos. Un día me mandan por víper: 'A partir de mañana ya no te presentes en el programa, órdenes superiores'. Finalmente hablé con Sergio Sarmiento y me dijo: 'No te quieren ver a cuadro una temporada por el tema con Pablo, para no afectar su imagen'. Me dijo que seguía en la empresa pero no podía salir a cuadro. Eso era lo que me gustaba y pues le di el víper y mi gafete y me fui", contó Adriana.