¡Conmoción en la música! Carla Morrison confirma que se unirá a la banda Coldplay

Ciudad de México.- Recientemente, la cantante de 'Tu luz' y 'Compartir': Carla Morrison, logró causar gran furor entre sus seguidores, después de que confirmara que se uniría a la banda británica de pop rock, Coldplay.

Así como lo lees, esto no significa que, la agrupación integrada por Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion, tendrá una miembro más, sino que la cantante de 'Disfruto', 'Devuélvete' y 'Hasta la Piel', fue elegida por la agrupación para que abriera sus conciertos durante su estancia en México.

Los que me conocen saben, que esta noticia no solo me costó guardarla, ¡vale demasiado para mí! Con mi corazón lleno de alegría les comparto que mi banda favorita del mundo, Coldplay, me invitó a abrir toda su gira en México y estoy que, ¡No me la creo! ¡Qué emoción! ¿Quién va?" Tuiteó Morrison.

A la par de esta noticia, el portal de Ticketmaster anunció que la banda intérprete de 'Yellow', 'Paradise' y 'Something Just Like This', estrenarán dos fechas más en México, una será para el 30 de marzo, en el estadio Akron en Guadalajara y la segunda estará destinada para el 6 de abril en el foro Sol de la Ciudad de México.

Así que, los seguidores tanto de Carla Morrison como los de Coldplay podrán sentirse satisfechos con las grandes sorpresas que ambos grandes de a música tienen para ofrecerles.

