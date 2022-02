La vetaron y subió 15 kilos: Tras unirse a Chapoy y rogar a TV Azteca, actriz vuelve a Televisa

Ciudad de México.- Una famosa actriz, quien fue vetada de Televisa y supuestamente rogó por trabajo en TV Azteca, confirmó su regreso a la televisora donde comenzó su carrera luego de que años atrás se uniera a Pati Chapoy en su programa Ventaneando.

Se trata de la aclamada artista mexicana Angélica Vale, quien debutó en San Ángel en 1975 cuando era una bebé con una participación en el melodrama El milagro de vivir y después hizo exitosos proyectos como La Parodia, La fea más bella, Las vías del amor, El privilegio de mandar.

Lamentablemente su último proyecto con Televisa fue el melodrama Y mañana será otro día, el cual resultó ser todo un fracaso y no la volvieron a contratar y al tiempo perdió su contrato de exclusividad.

Años más la también conductora y su familia se mudaron a Estados Unidos y ella se dedicó a trabajar en la radio, hasta que hace unos meses el canal de YouTube Chacaleo sacó a la luz que presuntamente estaría moviendo sus influencias para unirse al Ajusco.

Aunque Vale no fue contratada de fijo, meses más tarde brindó una entrevista exclusiva a Ventaneando donde platicó detalles sobre su tema de sobrepeso tras subir 15 kilos y contó cómo se enfrentó a las críticas y comentarios negativos:

No podía bajar de peso dejando de comer algo que no me había comido, porque no había engordado por haberme comido algo, o mucho... Ha sido otro cambio hormonal, yo creo, y estoy bajando de peso. Estoy muy contenta y muy tranquila, pero sí, no he hecho nada", explicó.