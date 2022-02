Niurka se le va con todo a Nodal y le envía sus consejos a Belinda para ser "master de las interesadas"

Ciudad de México.- La artista cubana se sumó a la controversia que existe tras la ruptura amorosa entre Christian Nodal y Belinda, y además de considerar que no debe devolverle el anillo de compromiso al cantautor, también se pronunció contra el intérprete por el tatuaje que se hizo en el rostro con el nombre de la española.

A su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México, Niurka Marcos fue interrogada por la prensa sobre la polémica que viven los cantantes y así respondió al escuchar los primeros comentarios sobre la sortija que Nodal le dio a Beli.

¡Que no se lo devuelva!, mija no le devuelvas nada, que él no te puede devolver las coj$&#, y las besadas, y las presumidas, y las manoseadas. ¡Que lo venda!, fue un regalo, lo que se da no se quita, se chin$%, yo dije: ‘qué bueno que le regaló ese anillo de 3 millones de dólares porque al rato con esa mam$%& va a comprar su casa", expresó la artista.