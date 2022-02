¿Nuevo romance? Mariana Seoane manda mensaje a fotógrafo: "Verte me llena el alma"

Ciudad de México.- La mañana de este viernes, 25 de febrero, la cantante de 'Me equivoqué', 'La malquerida' y 'La Chismeadera', causó conmoción en Instagram, después de que le mandará un mensaje a un reconocido fotógrafo de la industria: Enrique Covarrubias, quien ha trabajado con algunas celebridades e incluso con revistas como Vogue... ¿Será que está estrenando romance?

La realidad es que la actriz del Chema y Por ella soy Eva, actualmente tiene a otra pareja, así que no. Lo que sí reveló es que se trata de un querido amigo para ella, con quien puede acudir cuando tiene malos momentos.

De acuerdo con su publicación de Instagram, recientemente tuvo un 'bajón' de energía, pero su "adorado" amigo Covarrubias estuvo ahí para animarla.

Amigo querido y admirado, verte me llena el alma y a pesar de que esta vez yo andaba con las baterías bajas, tu amor, tu plática, tu ejemplo me ayuda cómo no tienes una idea. Te adoro y bendigo por no rendirte aunque sea incierto el camino.