Se divorció: Tras renunciar a su exclusividad, villana de Televisa traiciona a 'Hoy' y llega a 'VLA'

Ciudad de México.- Una famosa villana de telenovelas, quien renunció a su exclusividad en Televisa y luego se fue de México a trabajar, da exclusiva a Venga la Alegría de TV Azteca luego de

Se trata de Itatí Cantoral, quien en 1990 egresó del CEA de Televisa y debutó en 1991 en la telenovela La pícara soñadora. Posteriormente estuvo en María la del barrio, en donde saltó a la fama al darle vida a la icónica villana 'Soraya Montenegro'.

En 1997, mientras protagonizaba su primer telenovela Salud, Dinero y Amor, se enamoro de su co-protagonista, Eduardo Santamarina, con quien llegaría al altar en 1999. Tras convertirse en padres de gemelos, se divorciaron en 2004.

En 2002, Itatí provocó revuelo al renunciar a su contrato de exclusividad en Televisa para probar suerte en Brasil, protagonizando la telenovela Vale Todo producida por Tv Globo.

Fue hasta el 2008 que Itati se volvió a casar con con Carlos Cruz, padre de su hija María, mientras negociaba su regreso a Televisa, que se concretó al protagonizar Hasta que el dinero nos separe junto a Pedro Fernández.

En 2015 hizo Amores con Trampa y en 2019 interpretó a Silvia Pinal en su bioserie Silvia, frente a ti. En 2020 hizo su última telenovela: La mexicana y el güero, junto a Juan Soler y este año se fue a Chile a trabajar.

Aunque este viernes la actriz estuvo de invitada en el Programa Hoy, dio una entrevista exclusiva para la competencia Venga la Alegría en TV Azteca.

Itatí, quien actualmente hace la puesta en escena Sola en la oscuridad, se pronunció sobre la idea de una posible bioserie de la fallecida Carmen Salinas, además de que no dudó en levantar la mano para participar en ella.

Durante la entrevista, la artista confesó su interés de colaborar en la trama, aunque no como su protagonista.

Ante el cuestionamiento sobre si le gustaría encarnar a la actriz conocida como 'La Corcholata', Itatí explicó:

No, pues tendría que estudiar mucho, no sé cómo, no sé si Carmen Salinas se pudiese representar, pues sí, tal vez sí se podría hacer la vida de Carmen Salinas, yo no me la perdería".