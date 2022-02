Subió 40 kilos: Tras veto de TV Azteca y cirugías, protagonista vuelve a Televisa y llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa villana, quien estuvo en TV Azteca y terminó vetada, anunció su regreso a las telenovelas de Televisa y revela en exclusiva para el programa Hoy si piensa en el retiro.

Se trata de Gaby Spanic, quien inició su carrera en 1994 en Venezuela y hasta participó en un concurso de belleza. La actriz venezolana confesó hace unos años que tras la muerte de su primer novio, subió 40 kilos pues cayó en una profunda depresión.

Sin embargo, empezó a motivarse al querer participar en un concurso de belleza y logró perderlos para concursar en Miss Venezuela. Spanic optó por irse a México en 1998 e hizo su debut en la telenovela La Usurpadora, donde interpretó a la buena y a la villana.

Este melodrama producido por Salvador Mejía y protagonizado por ella y Fernando Colunga le dio fama internacional. Después participó en producciones como Soy tu dueña y La Intrusa, sin embargo, en 2011 se cambió a TV Azteca.

Su experiencia en el Ajusco no fue nada grata pues Gaby los terminó demandando por presunto incumplimiento de contrato en el 2016, ya que aseguró que altos mandos le quitaron su contrato de exclusividad cuando aún tenía un proyecto pendiente.

La actriz fue vetada de la empresa de Salinas Pliego y también de Televisa por haberlos traicionado con la competencia. Luego de su último proyecto en México, Siempre tuya Acapulco (2014), Gaby regreso a Televisa En 2021 para hacer Si nos dejan.

Recientemente reveló que se sometió a varios procedimientos estéticos con el fin de corregir algunos 'defectos' de su físico, entre los que se encuentran una lipoescultura, levantamiento de glúteos y tensión de la piel.

Y este 2022, luciendo mejor que nunca a sus 48 años, de nueva cuenta estrena proyecto junto a Salvador Mejía, pues se unió al elenco de Corazón Guerrero. Pero, luego de 33 años de carrera artística, ¿la actriz piensa en el retiro?

En una entrevista exclusiva para el programa Hoy, Gaby reveló contundente que no piensa en dejar la actuación en un futuro cercano, pues aún tiene muchos planes.

No. Mi sueño es hacer una película como directora y ganarme un Oscar, porque cuando yo era chiquitita y vivía en un pueblo, soñaba con ser actriz y mira en dónde estoy".

Sobre su trayectoria, la venezolana dijo: "Feliz, agradecida con Dios y la vida, no ha sido fácil, han existido altos y bajos, pero quién no ha pasado situaciones difíciles en la vida".

Además de su vida en los foros, Spanic también está lista para otro proyecto, la publicación de su nuevo libro titulado Enigmas y reflexiones, en donde relatará su testimonio de vida y cómo superó obstáculos.

"Quiero contar mi testimonio de vida y darles herramientas de cómo salir del dolor, de la depresión, de la adversidad, de los obstáculos y Dios me dio un propósito de vida con esos libros, porque mientras me disparaban a quemarropa y se burlaban de situaciones muy difíciles de vida, yo me puse a escribir y tuve experiencias con Jesucristo muy lindas".

En Corazón Guerrero, Spanic hará pareja con Eduardo Yáñez y compartirá créditos con Alejandra Espinosa, Gonzalo García Vivanco, Christian de la Campa y Rodrigo Guirao.

