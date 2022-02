Televisa, de fiesta: Sara Corrales se compromete en Europa y presume enorme anillo en Instagram

Madrid, España.- Hace algunas horas la famosa estrella de Televisa Sara Corrales aprovechó sus redes sociales para gritar a los cuatro vientos que se comprometió en matrimonio con su novio Rafael Gutiérrez durante su más reciente viaje por Europa.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La talentosa mujer oriunda de Colombia en el pasado mostró que para ella casarse no era algo indispensable en su vida y cuando sus fans la cuestionaron sobre una posible boda, ella respondió:

La felicidad viene de adentro, no la baso en estar casada o no... me gustaría casarme y tener hijos, familia, pero si no pasa te aseguro que no pasa nada", comentó entonces.