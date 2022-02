Tras 11 años retirada de Televisa, famosa protagonista reaparece irreconocible en 'Ventaneando'

Ciudad de México.- La actriz y conductora Graciela Mauri, hermana del actor y productor Toño Mauri, quien desapareció del espectáculo hace 11 años, reaparece en TV Azteca y habla en exclusiva para Ventaneando sobre su regreso a la actuación.

Como se recordará, Mauri se retiró luego de más de 30 años de carrera en Televisa. Uno de sus papeles más recordados fue Mundo de juguete (1974-1977) en donde saltó a la fama como actriz infantil pues apenas tenía 6 años.

La actriz también formó parte del grupo musical Fresas con crema y condujo programas como Intercontrol (1991) y El cubo de Donalú (2001). Su última novela fue Sueños y caramelos en 2005, aunque tuvo una última participación en 2011 en Desmadruga2.

Desde entonces, Mauri dejó su carrera como conductora, cantante y actriz para convertirse en madre. Actualmente lleva más de dos décadas casada, tiene dos hijos adolescentes y se dedica a la fotografía.

La actriz de 53 años, quien ha estado alejada años de la pantalla chica, reapareció en la competencia de la empresa que la vio crecer, TV Azteca, y se sinceró con el programa de Pati Chapoy sobre su posible regreso.

Usuarios aseguran que luce irreconocible, pues no podían creer que fuera ella la misma protagonista de Mundo de juguete.

Mauri compartió que le gustaría tomar la foto que ilustre la portada el libro que su hermano Toño Mauri planea escribir de su "renacimiento", pues sobrevivió al Covid-19 luego de un doble trasplante de pulmón.

No solo cuenta la etapa de lo que le pasó, cuenta desde que estaba chico. Ojalá que podamos hacerlo, imagínate lo que sería para mí (...) todas las etapas de mis hijos las tengo fotografiadas pero profesionalmente hace 4 años empecé y ha sido el acierto más bonito que he tenido para mí, me llena muchísimo".