Tras 37 años en Televisa y dejar México, villana anuncia su 'divorcio' y vuelve ¿desfigurada?

Ciudad de México.- La actriz Cynthia Klitbo, quien causó controversia al ventilar intimidades de su amiga Angélica Rivera y su exmarido Enrique Peña Nieto, anuncia que terminó su relación sentimental con Juan Vidal y confirma proyecto en Televisa.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La villana de telenovelas como La dueña, El privilegio de amar y Velo de novia, confirmó que a meses de haber confirmado que se daba otra oportunidad en el amor con el actor luego de su truene del 'Rey Grupero', el romance ha llegado a su fin.

Sin revelar los motivos que la orillaron a tomar esta decisión, la actriz, quien acaba de regresar a México luego de irse a trabajar a Perú, envió un comunicado en redes para confirmar que está soltera.

Para finalizar su mensaje, Cynthia manifestó que no volverá a hablar del tema ante la prensa: "Agradeceré su comprensión y respeto, pues esta es la única declaración que haré sobre el particular".

Por su parte, Juan Vidal ha permanecido en silencio, por lo que se espera que en breve pueda brindar más detalles sobre su truene con Klitbo.

Como se recordará, en 2020 la actriz perdió su contrato de exclusividad luego de 35 años en Televisa, por lo que confesó estar pasando por una crisis económica durante la pandemia por Covid-19 ante la falta de empleo e ingresos.

La villana de melodramas se dijo preparada para hacer todo tipo de trabajo con tal de ganar dinero, desde limpiar casas hasta volverse panadera, sin embargo, meses después consiguió trabajo fuera de México.

Cynthia se mudó a Perú para protagonizar la serie Junta de vecinos, sin embargo, ahora está de vuelta en Televisa, pues ella misma lo confirmó.

Hace apenas unos días, Cynthia ya había dejado entrever que ya no tenía un romance con el actor, quien exhibió detalles del supuesto catálogo de Televisa y aseguró que le habían ofrecido dinero a cambio de pasar una noche con él.

A las afueras de Televisa, Cynthia fue abordada por la prensa, quienes le preguntaron cómo van sus proyectos. La actriz confirmó que formará parte de la nueva telenovela que prepara Giselle González, La mujer de nadie, para la cual presumirá un cambio físico.

A sus 54 años, la actriz tuvo que deshacerse de su cabello rubio y tendrá que llevarlo oscuro, aunque luce fantástica.

Aunque se rumora que la estelar será Livia Brito, dijo que no sabía quién era la protagónica; sin embargo, confirmó que también estará con ella la actriz Azela Robinson.

Al ser cuestionada sobre sus polémicas declaraciones sobre Angélica Rivera, 'La Klitbo' se molestó y dijo tajante:

No voy a hablar de ese tema, ya dije. No voy a hablar. Si quieren preguntarme de mí sí, de Angie ya no quiero hablar. Ya hablé mucho y me fui de hocico, ya no".