Tras 5 años retirada y sin exclusividad en Televisa, protagonista vuelve a 'Hoy' y destroza a 'VLA'

Ciudad de México.- Una famosa actriz llega al programa Hoy y hunde el rating de Venga la Alegría para anunciar su regreso a las telenovelas luego de 5 años retirada para dedicarse a su familia y a otras facetas profesionales.

Se trata de Elizabeth Álvarez, quien se alejó de las telenovelas hace cinco años para disfrutar a sus hijos y explorar otras áreas profesionales. Incluso, estuvo en el programa Hoy desde 2020 en la sección de cocina, pero fue despedida por bajo rating.

Así lo reportó Álex Kaffie en su columna el año pasado, asegurando que la productora Andrea Rodríguez presuntamente la sacó del matutino porque no daba los números que esperaban.

Con el pretexto de que su sección de cocina no daba rating, la productora Andrea Doria le dio las gracias a Elizabeth Álvarez. Por ende su participación, que era los lunes, deja de ser requerida", escribió Kaffie.

Sin embargo, ahora la esposa de Jorge Salinas vuelve a Hoy para dar detalles de su regreso a las telenovelas en La Herencia, producida por Roy Rojas y Juan Osorio, y en donde interpretará a una villana.

Como se recordará, debutó en el 2000 en la televisora de San Ángel y estuvo en melodramas como Corazón indomable, Amorcito Corazón, La fea más bella y Fuego en la sangre, interpretando tanto a la protagonista como a la villana en su carrera.

En 2017 participó en su última telenovela, El Vuelo de la Victoria, en la que interpretaba a la villana 'Magdalena Sánchez'. En ese mismo año confesó que llevaba ya varios años de haber perdido su exclusividad en Televisa, pero era feliz trabajando ahí.

Yo no he sido exclusiva de Televisa desde hace muchísimos años y sigo trabajando en Televisa, y espero no dejar de trabajar", contó en 'Fórmula Espectacular'.

Ahora, la actriz da una entrevista exclusiva al programa Hoy y le arrebata el rating a la competencia en TV Azteca, Venga la Alegría, confesando que ya está lista para volver a los foros pues encarnará a la villana de la historia protagonizada por Michelle Renaud y Matías Novoa.

Ya hacía falta y hacía falta esta parte profesional que como mujer siempre estamos en busca de un reto como actriz", compartió.

Además, mencionó que luego de tener que declinar la oferta de Juan Osorio en 2020 para integrarse a ¿Qué le pasa a mi familia? ahora sí pudo organizar todo para participar.

El personaje que me proponen es la villana de esta historia, cosa que estoy muy agradecida porque es un personaje bello en toda la extensión de la palabra, me estoy divirtiendo muchísimo, creo que era el momento indicado, las cosas se dieron a favor para que yo estuviera aquí".

Aunque ya vuelve a la actuación, afirmó que no descuidará otras áreas de su vida: "24/7 todo el tiempo con mis hijos, trabajando en mi casa, con mi marido, con mi trabajo de mi canal de YouTube, así que de todo un poco, creo que siempre hay que tratar de buscar el balance, y no es fácil, pero no es imposible".

La telenovela seguramente será un éxito y ya está generando bastante expectativa entre fanáticos. Según han informado, el melodrama se estrenará el próximo lunes 28 de marzo a las 20:30 horas (Hora CDMX) por el canal de Las Estrellas.

