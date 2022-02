Tras mandarla a volar, exnovia de 'El Negro' Araiza vuelve más guapa que nunca y derrite a Televisa

Ciudad de México.- Margarita Vega, actriz de Televisa y exnovia de 'El Negro' Araiza, nuevamente apareció en las redes sociales para mostrar que está saliendo adelante luego de su dolorosa ruptura y además aprovechó para derrochar belleza.

Como se recordará, hace un par de semanas el conductor estelar del programa Hoy comentó en entrevista con TVNotas que él decidió romper su relación de ocho meses con la estrella colombiana debido a que tenían sueños y metas distintas:

Luego de esto, Mara ha aprovechado su cuenta oficial de Instagram para lanzar algunas indirectas a su expareja, dejando entrever que ya trabaja en superarlo y olvidarlo.

Durante la tarde de ayer jueves la actriz de ¿Qué le pasa a mi familia? compartió una nueva instantánea en la que se deja ver con una coqueta blusa escotada con la que deja ver sus pecas, el cabello peinado con ondas y una cadena dorada. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el mensaje que dejó:

Repítete esto todos los días: "Soy Maravillosa, Amorosa, Bondadosa, todo lo bueno siempre llega a mí de la mejor manera ¡Yo soy abundante en todas las áreas de mi vida! Estoy en Armonía con todo lo que me rodea, me amo y me acepto como soy... Soy capaz de hacer todo lo que me propongo". Si cada mañana que te levantas te empiezas a decir palabras de amor hacia ti, vas a darte cuenta como empieza a cambiar tu vida y el mundo alrededor de ti", escribió.