Tras perder exclusividad en Televisa y vender ropa, villana de novelas llega a 'Hoy' y hunde a 'VLA'

Ciudad de México.- Una reconocida villana de novelas, quien renunció por decisión propia a su contrato de exclusividad en Televisa, reapareció en el programa Hoy esta mañana luego de haber comenzado a vender ropa meses atrás.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de la querida actriz mexicana Itatí Cantoral, quien debutó en la telenovela La Pícara Soñadora de San Ángel en 1991 y de ahí tuvo la oportunidad de hacer grandes melodramas como Muchachitas, Sin pecado concebido, Amigas y rivales, Dos Mujeres un camino, entre muchos más.

Pero sin duda alguna su personaje más conocido y que más éxito le trajo fue fue el de la villana 'Soraya Montenegro' en María la del Barrio.

De hecho es tanto el furor que sigue causando con este papel que hace unos meses Itatí lanzó a la venta su propia línea de ropa con frases que dijo este icónico personaje. Sin embargo, aclaró que el dinero recaudado de este negocio sería donado a una asociación que apoya a mujeres en situación de pobreza o violencia.

Tras no aparecer en las novelas de Televisa desde La mexicana y el güero, este viernes 25 de febrero Cantoral regresó a los foros de la empresa pues fue invitada especial del matutino de Las Estrellas y ella misma aseguró que le encanta estar ahí.

La actriz, quien renunció a su exclusividad en San Ángel para buscar nuevas oportunidades fuera del país, contó a los conductores de Hoy que esta misma noche regresa a la actuación pero en el teatro pues retomará las funciones de Sola en la oscuridad tras unos meses ausente por otros compromisos laborales.

Andaba en Chile, me fui a hacer una comedia romántica, me tocó hacerla de suegra ya, una suegra malvada que hace lo imposible para que su hijo no se casa con una mujer chilena", expresó.