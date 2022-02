Tras romper con Belinda, Christian Nodal se reúne con Eduin Caz y destapan dueto con Grupo Firme

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- Durante la noche de ayer jueves se realizó la edición 2022 del Premio Lo Nuestro y este fue el escenario perfecto para que Christian Nodal y Eduin Caz se reunieran luego de que se especulara un posible pleito entre ellos.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Como se recordará, la supuesta disputa comenzó cuando el exprometido de Belinda respondió a un cuestionamiento de sus seguidores pues le preguntaron si haría una colaboración con Grupo Firme y él respondió tajantemente que "no" asegurando que no le gustaba su música.

Posteriormente, Nodal salió a aclarar que no tenía pleito con Eduin ni con ningún otro músico pero volvió a decir que no trabajarían juntos: "Ni al caso y al muchacho no lo conozco ni tampoco es que yo tenga problemas con otros artistas que dije que no iba a colaborar, más bien es que yo considero que para hacer un buen dueto te tiene que gustar la música del otro artista y personalmente y con todo respeto, pues a mí no me gusta mucho su música".

Sin embargo, hace unas horas el originario de Caborca, Sonora, y el vocalista del grupo sensación del momento se reunieron en la gala de Premio Lo Nuestro al compartir el escenario en el homenaje que le hicieron al fallecido Vicente Fernández.

Tras finalizar el importante evento, Nodal y los integrantes del Grupo Firme aparecieron juntos en sus historias de Instagram y dieron a entender que pronto lanzarán una colaboración.

Abraham Luna, integrante de Grupo Firme, publicó un video en sus historias de Instagram en el que aparecen bebiendo alcohol junto a Christian y expresan:

¡Ea! ¡ea! ya se armó, ya se armó".

Los miles de seguidores de ambos exponentes del regional mexicano se encuentran muy emocionados ante la posibilidad de verlos cantando juntos en un futuro.

Fuente: Grupo Fórmula e Instagram @chamonic3