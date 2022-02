Tras ser comparada con Thalía, Bárbara de Regil rompe el silencio y reacciona: "Brincos diera"

Ciudad de México.- Desde hace algún tiempo, los seguidores de Bárbara de Regil comenzaron a compararla, en redes sociales, con Thalía, esto debido a la diminuta cintura que ambas celebridades comparten, a lo que la protagonista de Rosario Tijeras reaccionó.

Quienes sean seguidores de ambas artistas, sabrán que las dos dedican su tiempo a hacer ejercicio, no por nada, Thalía goza de tan escultural figura a sus 50 años; por su parte, Bárbara es una persona que dio de qué hablar durante la pandemia por realizar actividad física y llevar un estilo de vida mucho más saludable.

De un tiempo para acá, los seguidores de Regil han comenzado a mencionar que tanto la intérprete de 'Amor a la mexicana' y '¿Quién le importa?' como la exactriz de TV Azteca disfrutan de tener una cintura diminuta, por lo que las comparaciones no se hicieron esperar, a lo que Bárbara reaccionó.

Brincos diera yo de parecerme a Thalía en su cintura, ¡por Dios!, ¡Tantito!, pues yo creo que es el ejercicio, ahorita me he estado aplicando más con la comida , ahora en la pandemia estuve un poquito más relajada, pese a que hacíamos mucho más ejercicio, estaba más relajada, y ahorita estoy más aplicada.

Por otro lado, la actriz fue cuestionada sobre sus reuniones con Alejandro Fernández, en fechas cercanas a la muerte de Vicente Fernández y después de ello, a lo De Regil contestó:

Bien, la verdad que no me gustaría hablar de él, porque es su vida y son sus cosas, para nadie ha de ser fácil perder a tu papá, y yo creo que realmente se siente más después de unos meses, o sea, al principio shock y después es cuando realmente duele.

Y para rematar, se sumó a la lista de famosos que opinan sobre la reciente separación de Belinda con Christian Nodal, ya que, tal parece que los medios la cuestionaron sobre sí la cantante de 'Dopamina' debería quedarse con el lujoso anillo que el intérprete de 'Botella tras botella' le obsequió.

Ay, ¡mi Beli hermosa!, yo sí lo regresaría… no sé, cada quien su punto, pero yo sí lo regresaría, no me lo quedaría, ¿pues para qué te lo quedas?, ¿para qué lo quieres?, Muchas dicen ‘para venderlo’… no, pero yo si lo regresaría, a parte es como el enojo y ‘toma’, o sea, ¡claro!, Lo regresas, ¿para qué te lo quedas?", concluyó