Adiós TV Azteca: Tras veto en 'VLA', conductora fracasa en Televisa y ruega por trabajo en 'Hoy'

Ciudad de México.- Tras haber fracasado en su debut en las telenovelas en Televisa luego de abandonar TV Azteca y renunciar a su contrato de exclusividad para volver a la actuación, querida actriz y conductora rogaría por trabajo en el programa Hoy.

Se trata de Anette Michel, quien estuvo durante 24 años en las filas del Ajusco como presentadora y actriz. Como se recordará, protagonizó las telenovelas Al norte del corazón y Marea brava y condujo Tempranito y MasterChef México.

Sin embargo, luego de un fuerte desacuerdo con ejecutivos en el Ajusco, decidió renunciar a la empresa y cambiarse a Televisa, donde a su llegada fue conductora invitada en el programa Hoy, ganándose el 'veto' de Venga la Alegría.

Sin embargo, la famosa presentadora decidió retomar la actuación en la televisora de San Ángel y se unió al elenco de Contigo sí, del productor Nacho Sada, donde da vida a la villana 'Mirta'.

Sin embargo, hay quienes aseguran que se habría arrepentido de dejar TV Azteca pues sostienen que su cambio a Televisa en vez de impulsar su carrera la estancó pues presuntamente "desperdiciaron su talento" y no brilló ya que no obtuvo el mejor rating.

En entrevista con Televisa Espectáculos, Anette comentó que ha disfrutado en grande retomar su faceta como actriz y ha gozado compartir créditos con el primer actor Ernesto Laguardia, sin embargo, le encantaría volver a conducir.

Yo nunca he estado cerrada a las oportunidades. Si llega algo que sea realmente bueno podría hacerlo y podría combinar las dos cosas, ya lo he hecho en el pasado".

Además, mencionó que le dio gusto que Carmen Muñoz llegue a Televisa como conductora y expresó su deseo de tener su propio programa pero acompañada, como es el caso en el programa Hoy, dejando entrever su deseo de unirse al elenco.

Sí, ¿por qué no? Aunque la verdad disfruto mucho tener compañeros. Es de lo que más me ha gustado, estar nuevamente con otros compañeros y poder disfrutar de esta réplica que te dan como lo que vives en 'Hoy' y este tipo de programas. Sí podría hacer un programa yo sola, con un compañero o dos, me encantaría".