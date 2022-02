¿Fue infiel? Tras 20 años juntos, actriz 'desenmascara' a William Levy y confirma divorcio

Ciudad de México.- La actriz Elizabeth Gutiérrez, quien lleva varios años sin hacer telenovelas, rompe el silencio y confirma su separación de William Levy en medio de fuertes rumores de infidelidad de parte del galán cubano.

Luego de que hace varias semanas fuera el actor de telenovelas de Televisa como Sortilegio y Cuidado con el ángel quien publicara en sus historias de Instagram que habían decidido terminar su relación tras casi 20 años juntos y dos hijos, es ahora ella quien se pronuncia al respecto.

Como se recordará, tanto los conductores de Chisme No Like, Javier Ceriani y Elisa Beristain, como la revista TVNotas, reportaron que el actor presuntamente le había sido infiel a Elizabeth durante años con diversas mujeres.

Recientemente, Levy fue vinculado sentimentalmente a su compañera en la película En brazos de una asesino, Alicia Sanz, sin embargo, negó tener algo que ver con la actriz española.

Luego de enfrascarse en una guerra de declaraciones con Jacqueline Bracamontes por señalar a la mexicana de insinuar en su libro que 'amarró' a William al embarazarse, ahora Elizabeth aclara lo que sucedió y suplica un alto a los ataques a Levy.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió un mensaje en el que pidió a sus seguidores que respetaran su decisión de no dar detalles sobre su divorcio, además de pedir que paren los ataques y críticas hacia el padre de sus hijos.

"Últimamente y por obvias razones hemos sido punto de discusión, de insinuaciones, de suposiciones. Incluso llegando a atacar a mis hijos y haciendo referencia y cuestionando sus personalidades y valores!!", escribió.

También mencionó que William ha sido un gran padre, asegurando que nadie tuvo la culpa de que se separaran.

William y yo hemos criado a nuestros hijos con amor y respeto siempre!! enseñándoles lo mejor que hemos podido como padres... Siempre le voy a agradecer que me apoyó y sigue apoyando para así poder quedarme en casa y ver y estar ahí para mis hijos... no hay culpable en esta situación!!! no me alegro de ataques a su persona... no lo agradezco!!".