Horóscopos sábado 26 de febrero 2022: Mhoni Vidente y las predicciones del fin de semana para ti

Ciudad de México.- La astróloga más famosa del mundo de los espectáculos, Mhoni Vidente, te comparte los horóscopos de hoy, sábado 26 de febrero de 2022 y las predicciones del fin de semana para tu signo zodiacal. ¡Te fascinará!

Aries

Los temas del corazón resultarán muy malos en este sábado 26 de febrero; mejor no se arriesgue a un nuevo amor. Si está apurado de dinero no se preocupe, viene abundancia. En el trabajo, contenga sus impulsos y no sea grosero con los demás.

Tauro

Arregle las dudas que tenga en torno a sus sentimientos y deseos carnales, o tendrá problemas . No se cree nuevas deudas económicas. En el empleo, no le conviene empezar a flojear. Plantéese hacer ejercicio una vez a la semana.

Géminis

El corazón se está muy confundido y este fin de semana, se va más por los amigos que por los amores. Obtendrá grandes beneficios de dinero y mucha fortuna para el siguiente mes; prepárese. Su trabajo puede peligrar por su impuntualidad.

Cáncer

Busque más calma en el terreno del amor; los dramas lo van a agotar y se irá. Controle su afán de gastar sin ver y reduzca sus compras. Piénselo bien antes de aceptar un nuevo empleo. Dosifique mejor sus fuerzas, si no podría enfermar en estos días.

Leo

Si tiene quejas sobre cómo lo trata su actual pareja, expóngalas. Buen momento financiero debido a los cobros que no había hecho. Los retos en su empleo le tendrán muy ocupado. Un mal movimiento le provocará dolor de cabeza y pecho.

Virgo

Época de amor que terminará en felicidad. Le pedirán dinero, y no tendrá más remedio que darlo porque es alguien a quien estima demasiado. Intente no perder ni una oportunidad en su empresa. Una escapadita a la playa mejorará su salud.

Libra

Se vienen para este fin de semana nuevas conquistas amorosas. El panorama financiero y económico se presenta mejor que nunca. Es hora de dejar de complacer a sus jefes sin ver avances en su sueldo. Su cuerpo pide más agua.

Escorpio

Jornada de euforia, se enamorará de quien menos lo espera en estos últimos días de febrero; todo irá bien. Debe empezar a ahorrar más si quiere hacer ese viaje. Emprenda aquel proyecto que tiene en mente. Evite las salidas nocturnas.

Sagitario

Deje ya esa actitud celosa y grosera con su pareja. Utilice su buena intuición y no se lance a comprar sin medida. Tiene muchas posibilidades de subir de categoría y tener un mejor empleo. Remedie los dolores de cabeza y espalda o empeorarán.

Capricornio

Reconozca sus errores ahora o podrá lastimar a alguien; revertirá positivamente en su relación. Sus finanzas personales van bien, disfrútelas. Sale victorioso de sus exámenes profesionales para subir de puesto. Cuide sus horas de comida, es clave para bajar de peso..

Acuario

No ponga a prueba el amor que le tiene su pareja; se enojará muchísimo. Se solucionan sus preocupaciones financieras y todas las deudas se van. Los astros le ayudan a conseguir un mejor empleo. Unas clases de gimnasia le mantendrán saludable.

Piscis

Pequeño desengaño con alguien a quien estima mucho. Mal momento para obtener un crédito; espero unos días. Jornada propicia para cambiar de empleo. El cansancio le impedirá seguir su ritmo de vida; mejor descanse.

