¿No la quiere? 'La Bebeshita' habla de la complicada relación que tiene con su madre

Ciudad de México.- Como pocas veces lo ha hecho, 'La Bebeshita' abrió su corazón y en la edición de fin de semana del programa Venga la Alegría, habló de la complicada relación que ha tenido con su madre, con quien sigue compartiendo hogar.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La exconcursante de Enamorándonos aseguró durante la íntima charla que ella y su mamá son muy unidas, sin embargo, eso no ha sido impedimento para enfrascarse en constantes peleas y desacuerdos por su estilo vida.

También expresó: "Siento que a veces sí nos falta abrazarnos, querernos. Las dos sabemos que nos amamos y damos la vida, pero somos muy frías".

Daniela Alexis Barceló, su nombre real, agregó que pese a las diferencias con su progenitora siente admiración por ella al ser una madre soltera que saco a adelante a sus dos hijos ella sola.

"Yo quisiera a mi mamá todo de vuelta. A pesar de que se separó y se hizo responsable de mi hermano y yo; se ha esforzado cañón, ser una madre soltera de dos hijos está fuerte".

Muchos amigos me dicen ya 'salte de tu casa', 'haz tu vida'. Y yo digo 'no', siento que ahora le tengo que dar todo a mi mamá. Es mi compañera de vida y no podría vivir la vida sin mi mamá. Ahora le toca ser feliz a ella", narró la 'La Bebeshita'.