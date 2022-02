Desfigurada y sin dinero: Tras 35 años en Televisa, actriz de novelas reaparece ahogada en llanto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida actriz, quien trabajó durante 35 años en Televisa y lleva tiempo retirada de las telenovelas, reapareció en la televisión hace algunas horas para hablar de la crisis económico en la que cayó.

Se trata de la artista mexicana Ofelia Cano, quien debutó en la empresa de San Ángel en 1983 cuando realizó el melodrama Bodas de odio y también es reconocida por haber protagonizado Pobre señorita Limantour (1987) al lado de Víctor Cámara.

La estrella de novelas, quien también participó en los unitarios Como dice el dicho y La Rosa de Guadalupe, brindó una entrevista exclusiva a Gustavo Adolfo Infante para su programa El Minuto Que Cambió Mi Destino donde contó la estafa que sufrió a manos de su expareja, Raúl Alvarado.

Ofelia contó que este hombre se aprovechó de ella y la sedujo con tal de quitarle todo su patrimonio y sus ahorros con engaños, pues le pidió su dinero para presuntamente invertirlo y jamás se lo devolvió.

Se me hizo muy fácil, dije se lo doy, olvídate si anduve con él o no, el señor me estafó, me debe dinero y lo hago público, estuve cuatro años esperando a ver si él cedía", dijo.

La mujer de 62 años, quien presuntamente se desfiguró con cirugías, contó que antes de revelar esta situación, ella se "estaba muriendo" de la preocupación por saber que se había quedado sin ni un peso al grado que no tenía ni para pagar sus cuentas.

Yo ahorita ya respiro pero antes de hacer estas declaraciones no dormía. Mi tormento era muy grande...", agregó.

Ahogada en llanto y con la voz entrecortada, Cano explicó que ahora ella tiene fe en que este sujeto pague por lo que hizo: "Sufrí tanto, no se lo pueden imaginar, me cambió hasta el pelo, no dormía, duré un año encerrada, tuve un medio derrame que se me veía tremendo, mi boca se iba de lado pero mi cara todavía no esta bien".

La actriz comentó que guardarse su dolor tanto tiempo la hizo padecer cómo jamás imaginó:

Mi cabeza, mi corazón, mi cuerpo, dejé de comer, mi hijo me llevó dos veces al hospital, no podía abrir la boca, no podía decir nada, me volvía loca, ay no quiero llorar, no tenía para pagar la luz y lo que te platico es poquito, fue de locura, pero soy muy allegada a Dios y eso me ayudó".

