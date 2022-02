El 'Capi' Pérez le manda 'recadito' a Omar Chaparro; él no se queda callado y le responde

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La noche del pasado sábado, 26 de febrero, el 'Capi' Pérez y Omar Chaparro tuvieron un encuentro, tras ello, el conductor de Venga la Alegría le mandó un 'recadito' al presentador de ¿Quién es la máscara?, mismo que no quiso quedarse callado y le respondió en redes sociales.

Según información brindada por el 'Capi', ambos comediantes tuvieron un encuentro cómico en la CDMX, hecho que emocionó grandemente a la celebridad de TV Azteca, recalcando que él lo motivó a hacer comedia, a la vez que compartía una fotografía sobre el show de la noche anterior.

Yo te veía en la tele, Omar Chaparro, y nunca me imaginé que algún día iba a estar haciendo comedia a tu lado. Aunque sea un ratito. Nunca lo olvidaré. Gracias por inspirar a una generación de comediantes como yo. Por favor síguelo haciendo.

Este hecho no pasó por desapercibido para el actor de Cómo caído del cielo y No manches Frida, quien no dudó en reconocer el talento del 'Capi' en este ámbito del entretenimiento.

Con tu estilo único te has ganado tu lugar amigo, tu eres quien hace reír e inspira a miles incluyéndome a mí.

Por su parte, los compañeros de TV Azteca no dejaron de felicitarlo por este gran paso en su carrera, entre ellos Odalys Ramírez, Anette Cuburu, entre otros.

Fuentes: Instagram @elcapiperez