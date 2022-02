"Soy muy honrada": 'La Bebeshita' explota en 'VLA' y tunde a público de TV Azteca que la critica

Ciudad de México.- La mañana de este domingo 27 de febrero Daniela Alexis, quien es mejor conocida como 'La Bebeshita', aprovechó su aparición en el programa Venga la Alegría: Fin de semana para responder a todas las personas que la critican sin siquiera conocerla.

La gente sí me juzga mucho, no sé porqué aparento algo que no soy", dijo al inicio de la entrevista exclusiva que le dio a la producción del matutino.

La exparticipante de Enamorándonos y MasterChef Celebrity explicó que a su ver, la razón por la que es tan señalada en las redes sociales debido a sus múltiples cirugías y arreglitos estéticos.

"No sé, tal vez está muy marcado que si una chava se opera porque quiere unas curvas grandes, ya es lo peor, porque anda en malos pasos, porque anda con quién sabe quién, porque es una loca y la verdad es que no, todo lo hago por mí".

Asimismo, Daniela mencionó que ella es una mujer que no tiene vicios y que pese a todo lo que piensen de ella, tampoco es tonta.

En toda mi vida jamás he tomado algo ilegal y la gente me ve y me dice 'tú lo peor', pero no me conocen, nadie me ha regalado nada, se puede ser una mujer trabajadora, honrada y con principios", agregó.