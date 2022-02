Tragedia en el cine mexicano: En intento de atraco, asesinan a popular director y guionista

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El cine mexicano está de luto, pues trascendió el asesinato de un director y guionista en inmediaciones de la Ciudad de México (CDMX), el pasado sábado 26 de febrero.

Se trata del brutal homicidio de Samuel Ríos y Valles, quien era director de cine. De acuerdo con los primeros informes, el artista fue asesinado el pasado sábado en la colonia Del Valle, en la capital de México.

Los primeros informes revelan que Ríos y Valles circulaba en un vehículo, acompañado de su pareja, por la calle Gabriel Macera, cuando dos sujetos se acercaron a su coche y, con lenguaje violento, les exigieron sus pertenencias.

En la imagen, el cineasta Samuel Ríos y Valles (Q.E.P.D.)

El cineasta y su esposa intentaron huir de los delincuentes, no obstante, al llegar al Eje 7 Sur Félix Cuevas, la pareja tuvo un accidente.

Los ladrones aprovecharon este evento para acercarse al auto y disparar contra los tripulantes; después, huyeron a bordo de un taxi de la CDMX, según informaron testigos oculares a las autoridades.

Si bien se movilizaron Unidades de Emergencia así como agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) para socorrer a los lesionados y trasladarlos a un nosocomio, se informó que el cineasta murió horas después a causa de un balazo en su cabeza.

Los restos del cineasta fueron velados la noche de este sábado 26 de febrero, en una funeraria de la alcaldía Coyoacán, al sur de la CDMX.

El último filme que dirigió Samuel Ríos y Valles fue Los días que no estuve en 2021, la cual estuvo protagonizada por el actor Martín Altomaro y a Ana Valeria Becerril. Su ópera prima, No me mandes a mi, se estrenó en 2012.

Descanse en paz.

