Tras pasar 12 años fuera de Televisa, Ana Layevska manda fuerte mensaje: "Me duele el alma"

Ciudad de México.- Después de pasar 12 años lejos de Televisa, Ana Layevska envió un fuerte mensaje a través de sus redes sociales, en donde hacía hincapié en que pasaba por un gran sufrimiento.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Ana Layevska es una actriz que comenzó su carrera artística en la Fábrica de los Sueños, durante el melodrama producido por Florinda Meza, Algún día tendremos alas, donde interpretaba a una violinista rusa, para después comenzar a aparecer de manera más frecuente en varias producciones, principalmente en novelas juveniles, como Locura de amor, Primer amor a mil por hora, El juego de la vida, Clap: El lugar de tus sueños, entre otros.

Recientemente, la actriz volvió a acaparar la atención de los medios de comunicación tras manifestar su postura con respecto al conflicto armado que está sucediendo en Ucrania, país de donde ella es nativa, por lo que, pese a vivir en México, es algo que no es indiferente para ella.

Nací en la Unión Soviética , en un lugar donde no había fronteras ni divisiones. Hoy vivo en México, pero me duele el alma ver los conflictos donde viven mi familia y mis amigos . Pido respeto, amor y oraciones por todos los inocentes que se encuentran en la zona del conflicto.

Al día siguiente de este mensaje, Ana Layevska publicó uno nuevo en donde revelaba que la situación era muy difícil para ella, por lo que pedía paz para el mundo.

Me cuesta... Me duele mucho. Me duele el mundo... fuego por la paz.