Adiós Chapoy: Tras renunciar a su exclusividad en Televisa y dejar México, actor reaparece en 'Hoy'

Ciudad de México.- Un famoso actor y comediante, quien estuvo años en Televisa y renunció a su contrato de exclusividad para irse a probar suerte a Estados Unidos, aparece en el programa Hoy luego de estar con Pati Chapoy en TV Azteca.

Se trata del famoso actor y comediante Eugenio Derbez, quien como se recordará, en 2012 decidió quedarse sin su contrato de exclusividad en Televisa y dejar México para buscar el éxito en Hollywood.

El comediante, quien inició su carrera en la televisora de San Ángel en programas cómicos como Al derecho y al derbez, Derbez en cuando y XHDRBZ, se enlazó con Ventaneando en su aniversario 26 hace unas semanas, sin embargo, ahora aparece de vuelta en Televisa.

En entrevista para el matutino Hoy, Derbez compartió su sentir al ganar el galardón a Mejor reparto o elenco por su película CODA: Señales del Corazón en los Premios del Sindicato de Actores (SAG Awards, en inglés) la noche de este domingo 27 de febrero.

La película ya es de las favoritas para el Oscar, por lo que en entrevista transmitida en el programa Hoy para Televisa Espectáculos, el comediante se dijo muy emocionado.

Me siento muy feliz porque a pesar de que sabemos que estábamos haciendo una película hermosa, nunca sabes qué va a pasar y de repente desde hace un año que le fue súper bien en el festival de Sundance y ganó todos los premios. Ahorita en los SAG Awards, el próximo mes los Oscar, muy contentos y sorprendidos por el resultado de la película".

Y agregó: "Mi carrera me ha sorprendido. Desde que llegué a este país ha sido sorpresa tras sorpresa y cuando pienso que ya no se pude subir más llega algo que te ayuda a subir un escalón más. Estoy muy agradecido con la gente, con el público, con Dios, con la vida y el universo, además de saber elegir los proyectos adecuados para ir escalando".

Además, mencionó que ahora se enfoca mucho más en su familia, detalle que antes descuidó.

Una parte importantísima y ahora más que nunca he encontrado el balance que antes no tuve en mi carrera. Cuando empecé con mi carrera descuidé mucho la parte familiar y ahora la cuido mucho más".

Sobre si acudirá a los Premios Oscar ya que CODA está nominada en la próxima entrega como Mejor Película, dijo:

Me toca estar filmando y no en Los Ángeles entonces estamos cuadrando eso. Todavía no nos han confirmado pero todo pinta que sí", dijo.