Adiós Televisa: Tras declararse gay, famoso actor los traiciona con TV Azteca y se une a Chapoy

Ciudad de México.- Un famoso actor y cantante, quien estuvo varios años en Televisa y salió del clóset hace 12 años, los cambia por TV Azteca y da una sincera entrevista al programa Ventaneando de Pati Chapoy.

Se trata de Ricky Martin, quien protagonizó el melodrama Alcanzar una estrella II en Televisa en 1991 y en 2014 fue coach en la cuarta temporada de La Voz... México cuando aún era de la televisora, sin embargo, ahora da una entrevista exclusiva a Pati Chapoy para Ventaneando.

El cantante boricua, quien ha triunfado en la música desde principios de los 90 que sacó su primer álbum, se sinceró sobre las batallas que ha luchado en su vida. Como se recordará, Ricky salió del clóset en 2010, siendo la primera estrella latina en hacerlo.

A través de Twitter, hizo pública su orientación sexual y hasta reveló que tenía una relación sentimental con un hombre. Actualmente, está casado con el artista sirio Jwan Yosef, con quien tiene dos hijos.

Ha sido un proceso muy intenso, angustiante y doloroso pero también liberador. Les juro que cada palabra que están leyendo aquí nace de amor, purificación, fortaleza, aceptación y desprendimiento... Hoy ACEPTO MI HOMOSEXUALIDAD como un regalo que me da la vida", escribió.

Ahora que está en la CDMX, pues dará varios conciertos en México luego de posponerlos desde la pandemia, el artista se sinceró sobre su faceta como padre de cuatro hijos: dos adolescentes y dos niños menores de 5 años, revelando la manera en que los dos últimos le cambiaron la vida con su llegada.

Durante la entrevista que concedió al programa Ventaneando, el intérprete contó que los jóvenes Valentino y Matteo se encuentran en la etapa donde ya lo aconsejan sobre su vida profesional.

Ya tienen, bueno, por lo menos los mellizos ya tienen 13 años, en agosto cumplen 14, y ya te miran como que 'papá eso no', 'papá eso sí me gustó', yo aprendo, de la misma manera que voy al estudio, también les pregunto a mis hijos", le contó a Pati.

Y ante la pregunta de la titular del programa de espectáculos con respecto a que tenía dos familias, esto por la edad de sus cuatro hijos, Ricky bromeó y dijo: "No digas que tengo dos familias por favor, ¡me vas a meter en un problema!".

No obstante, inmediatamente después contó que su hija de 3 años lo tiene cautivado al punto de ser la que decide algunas dinámicas de su hogar.

“Sí, he vuelto a empezar prácticamente, uno dice, bueno, una vez que dejas los pañales, es como volver a empezar, es difícil, pero es que yo quería la nena de papá, y llegó Lucía y también llego Renn, que es el niño más divino y dulce que existe, lindo, lindo, y Lucía que es la única nena de la casa, es la jefa, me dice 'no, no, no, papá, siéntate aquí, tú aquí (al lado mío)', ella dirige, es líder, es líder y yo me babeo", dijo Ricky con una sonrisa.

En la siguiente entrega de la entrevista, Ricky revelará si se quiere volver a casar con su pareja. Como se recordará, en abril de 2016, Ricky hizo público su noviazgo con Jwan Yosef.

Dos años más tarde se casaron en secreto, y a finales de ese mismo 2018 la pareja anunció el nacimiento de la pequeña Lucía y, casi un año más tarde, el de Renn, el menor de sus bebés.

