Belinda y Christian Nodal: Sale a la luz el que sería el verdadero motivo de su separación

Ciudad de México.- Luego de que se confirmara la sorpresiva separación de Belinda y Christian Nodal, los rumores sobre el motivo de este truene no se hicieron esperar y es ahora que sale a la luz una nueva teoría que comienza a tomar fuerza en el mundo de la farándula.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Fue el conductor y periodista Gustavo Adolfo Infante quien reveló en una transmisión de redes sociales que la familia de Nodal habría encendido las alertas, luego de darse cuenta de los excesivos gastos que estaba haciendo el joven artista durante su romance con Belinda.

Si a Belinda le daban regalos caros , está bien ¿alguien los obligó?, claro que no, ellos se los dieron por sus pistolas, porque quería halagarla, querían apantallarla, o no sé, porque no creo que Belinda les diga 'oye cómprame una bolsa carísima, o regálame un chango'", dijo.

Luego de unas largas vacaciones a España junto a su amada, la familia del intérprete sonorense se habría dado cuenta del tremendo despilfarro de dinero por lo que habría solicitado una auditoría, la cual arrojó algunas irregularidades.

No sé si detectaron que algunas (facturas) no eran reales, pero empezó Nodal a reclamarle a Belinda que de qué se trataba, me dicen que hasta una casa enfrente de Perisur le regaló, pero Nodal empezó a pagar y a pagar, y a pagar, cuando la mamá de Nodal se dio cuenta fue cuando dijo 'así no son las cosas, mi hijo no va a estar pagando todo esto', y hablaron con él, le hicieron una auditoría... no concordaban las cantidades y le dicen 'oye te están viendo la cara'", expresó.