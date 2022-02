Cynthia Rodríguez vive momento incómodo en 'VLA' y hunde a TV Azteca: "¡Te dije que no!"

Ciudad de México.- La mañana de este lunes, 28 de febrero, Cynthia Rodríguez se presentó en Venga la Alegría para la sección de los Reyes del Play Back; sin embargo, la producción tomó una decisión de último momento que desató una situación incomoda para la novia de Carlos Rivera.

Resulta ser que el día de hoy, la cantante de 'Sino estás conmigo' acudió al programa mañanero de TV Azteca para presentar una canción y, mientras estaba cantando se podían ver algunos efectos de producción como el viento y hojas secas; sin embargo, de último momento los decidieron abrir unas regaderas para simular el efecto de lluvia y agregar más dramatismo a la pieza musical, hecho que no estaba planeado.

Incluso sí notas en el momento que se abren las llaves, Cynthia pone cara de sorpresa, a la vez que, de forma muy profesional, continúa cantando y, tras terminar su interpretación destapó que ella no había planeado esto y que, de hecho, se había negado a mojarse.

De pronto, un camarógrafo se acercó a la exacadémica y le preguntó sí estaba planeado el efecto de lluvia durante su actuación, hecho que ella negó rotundamente.

¡Claro que no! ¿Si o no que te dije que no me iba a mojar? Y a parte está bien fría el agua, ¡Oigan, no manchen!