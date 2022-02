Golpe a 'Hoy': Laura G vuelve a 'VLA' y público de TV Azteca se la come viva: "Te hubieran corrido"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este lunes 28 de febrero la afamada conductora Laura G por fin se reincorporó a la conducción del programa Venga la Alegría y gran parte del público de TV Azteca de inmediato se le fue encima.

Como se recordará, la controversial regiomontana dejó de aparecer en el matutino de Azteca Uno desde el pasado miércoles y ella avisó a sus fans que se ausentaría por motivos de un "asunto personal".

Más tarde la exreportera del programa Hoy apareció de lo más feliz y contenta disfrutando de un viaje por Colombia en compañía de su esposo Nazareno Pérez.

Para fortuna de los fieles seguidores de 'La G', esta misma mañana ya volvió a VLA y se reincorporó al elenco estelar del programa.

No obstante, los detractores de Laura no estuvieron nada contentos con su regreso y mediante las redes sociales del matutino no han dejado de escribirle comentarios negativos y críticas.

Además más de un internauta pidió a la producción de VLA que despidan a la exconductora de Televisa de una vez por todas pues afirman que no les gusta su actitud.

