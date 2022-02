'Gomita' exhibe en VIDEO pruebas de que su padre sí la golpeó y violentó: "Espero me perdones"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Araceli Ordaz, quien es mejor conocida por su apodo de 'Gomita', aprovechó sus redes sociales para exhibir las pruebas de que su padre Alfredo Barajas Ordaz sí la golpeó y violentó durante varios años de su vida.

Como se recordará, la polémica influencer y youtuber hace unos meses confesó públicamente que había denunciado a su propio papá por violencia pues la atacó físicamente a ella luego de que interviniera para defender a su madre.

'Gomita' confesó a sus fans que su papá la había golpeado

Posteriormente, el hombre también conocido como 'Don Kiko' salió a dar una entrevista en la que dijo que esto era mentira y que jamás le hizo o le haría daño a su heredera.

Sin embargo, hace algunas horas 'Gomita' aprovechó su cuenta de TikTok para colgar una serie de videos en los que desmiente la versión de su padre y exhibe pruebas que dicen lo contrario.

He visto varios videos de la entrevista de mi papá en la cual él mencionó que no me había golpeado, que no me hizo nada, que yo lo hice quedar mal", expresó Ara.

Posteriormente, la hermana de 'Lapizito' exhibió capturas de pantalla donde muestra que el señor le pide una disculpa por todo el daño que le hizo, por lo cual se comprobaría que sí la atacó:

Yo nomás les digo rapidito, si él a mí no me hizo nada para qué me manda este tipo mensajes para que lo perdonara y me dice que el daño que me hizo es irreparable.... solamente uno sabe lo que va cargando en el costal", comentó.

En los mensajes que 'Don Kiko' le envió a 'Gomita' se puede leer el siguiente texto:

Espero algún día me perdones por todo el daño que te he causado hija, te quiero demasiado... no me cansaré de pedirte perdón mi Gomita".

