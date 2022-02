Himno de guerra: Twisted Sister da visto bueno a usar su canción contra invasión en Ucrania

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Uno de los grupos que más fama obtuvo durante la década de los 80 es Twisted Sister, en especial tras lanzar al mercado el álbum ‘Stay Hungry’ del que se desprende el tema We’re Not Gonna Take It, canción que además de ser de las más famosas de la agruparon, también ha sido usada para comerciales de radio y televisión, así como de movimientos sociales.

Tal fue el caso de grupos antivacunas que tomaron las calles de diversos países en señal de oposición a obtener el biológico y que además, esta acción fuera obligatoria, hecho que no fue bien recibido por el vocalista de la banda, Dee Snider; no obstante, sí avaló que el tema se usara como una forma de oponerse a la invasión de las tropas rusas en Ucrania.

Al ser cuestionado sobre la razón por la cual el exitoso tema se permite usar como un “himno de guerra” para este caso y no para oponerse a hacer la vacunación algo obligatorio, el cantante aseguró:

“La gente me pregunta por qué apoyé el uso de ‘We're Not Gonna Take It’ para el pueblo ucraniano y no lo hizo para los anticubrebocas. Bien, un uso es para una justa batalla contra la opresión; el otro es un infantil pie pisando fuerte contra un inconveniente”, aseguró en redes sociales.

El tema que cuyo nombre traducido es “No lo vamos a soportar” se puede usar, según el cantante, como una forma de crear conciencia en torno a los estragos que generan los conflictos armados, sobe todo al recordar que su abuelo participó en la Segunda Guerra Mundial; no obstante, consideró que el tema de luchar contra una crisis sanitaria es diferente, por lo que la melodía no cuenta con su respaldo para este grupo de personas.

En diversas partes del mundo, comunidad ucraniana y civiles de dichas naciones, han salido a las calles a fin de protestar contra la invasión perpetrada por Rusia, por lo que Twisted Sister dio que sería un honor que entre los gritos, se coreara este tema.

