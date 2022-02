Mauricio Ochmann destapa que 'De viaje con los Derbez' influyó en su ruptura con Aislinn

Ciudad de México.- Recientemente, Mauricio Ochmann acudió al programa de entrevistas de Yordi Rosado, en donde hizo fuertes declaraciones sobre el final de su relación con Aislinn Derbez, de quien reconoció haber estado profundamente enamorado, pero lamentablemente, las cosas no funcionaron al final del día.

De acuerdo con declaraciones del galán de el Clon, Victoria y ¡Qué despadre!, tanto él como la hija de Eugenio Derbez, estuvieron yendo a terapia de pareja desde antes del comienzo de la serie De Viaje con los Derbez, programa que habría influido en su divorcio definitivo.

En su momento, varios espectadores notaron que Mauricio Ochamnn permanecía más tiempo a lado de Kailani, cosa que él mismo confirmó durante la entrevista con Yordi.

Me sentí solo yo con la bebé, custodiándola... Me acuerdo que con Ais yo era de 'aquí se tienen que pelear, entonces nosotros era de 'no me quiero pelear, no traigo ganas', pasaron ciertas situaciones que a mí no me gustaron como experiencia... Sí (fue de los últimos motivos), yo creo que ya veníamos hacía allá y con diferentes intereses.