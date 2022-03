¡No más secretos! Famosos de Televisa hablan sobre cuánto ganaban en sus inicios en TV

Ciudad de México.- Los conductores Jorge 'El Burro' Van Rankin, Raúl 'El Negro' Araiza, Paul Stanley y Yordi Rosado, hicieron a un lado cualquier secreto y hablaron sobre cuánto dinero ganaban en sus inicios en la televisión.

Durante el programa Miembros al Aire, los famosos abordaron el tema y señalaron que la mayoría de las veces el salario depende de la popularidad del artista y no de su talento frente a la cámara.

Es de momentos esta carrera, se está arriba, se está abajo, pero no dejas de ser. Sí hay momentos en los que estás arriba que te puede cotizar mejor… Yo me la he tenido que tragar esa: 'Negro, pues tú llevas años (en TV), pero este (famoso) está vendiendo más'", contó Araiza.