¡Polémica en TV Azteca! Exparticipante de 'Exatlón' rompe el silencio y revela que fue acosada

Ciudad de México.- Antonieta Gaxiola, recordada por su destacada participación en Exatlón México, denunció en redes sociales una agresión que sufrió por parte de un motociclista, quien le dio una nalgada mientras ella circulaba en su bicicleta junto a su hermana.

Por medio de su cuenta de Instagram, la atleta mexicana aseguró que es la primera vez que pasa por algo así y narró el mal momento que pasó cuando entrenaba como de costumbre en una carretera.

12 años de ciclista y nunca en mi vida había experimentado lo que viví hoy... Sentí que alguien se me emparejó, en eso siento como alguien me da una fuerte nalgada, me tomó por sorpresa, sinceramente me quedé paralizada, el hombre con una gran sonrisa y la boca abierta se rio de mí, mientras se iba rápidamente", se lee.