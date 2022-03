"Primera dama de Televisa": Tras veto, exconductor de 'Hoy' exhibe 'oscuro' pasado de Legarreta

Ciudad de México.- El polémico exconductor del programa Hoy, Alfredo Adame, hizo pedazos de nueva cuenta a Andrea Legarreta y ventiló fuertes acusaciones contra la conductora, además de señalarla por presuntamente involucrarse con un ejecutivo de Televisa y despedir a más de 20 personas.

En entrevista con la periodista Inés Moreno para su canal de YouTube, el exgalán de telenovelas que trabajó varios años en el programa Hoy con Andrea, la describió como "una mujer perversa y malvada, sin valores, sin principios y sin escrúpulos".

Adame, quien ha estado de polémica en polémica desde hace ya varios años, mencionó que ha tenido "mala suerte" de toparse a mujeres así por traer "la maldición del guapo". El actor procedió a lanzar fuertes humillaciones contra su excolega.

El conductor contó que Andrea presuntamente lo empezó a atacar y "complotear" contra él además de "echarle a los ejecutivos".

Un día me aventó con los ejecutivos. No la corrieron por una cierta razón... se sentía la primera dama de Televisa y ella lo gritaba a los cuatro vientos: 'Aquí mis chicharrones truenan' y ofendía a las maquillistas".

Y agregó que por supuestas órdenes de ella, se llegaron a despedir a más de 20 personas en la producción, además de acusarla de presuntamente sostener una supuesta relación con un alto ejecutivo.

Finalmente, el conductor contó que a los 4 años y medio le dijo al dueño de Televisa que ya no podía trabajar ahí y se salió argumentando cansancio, pero en realidad era porque "no la soportaba".

No me salí por fatiga crónica, sino porque no la aguantaba ni a ella ni a su novio, el pelón".