¿Se desmayó? Selena Gomez alarma al desvanecerse y caerse en plena alfombra; reapareció descalza

Comparta este artículo

California, Estados Unidos.- La aclamada cantante Selena Gomez encendió las alarmas de todos sus seguidores y fans debido a que hace varias horas sufrió una caída en plena alfombra de los SAG Awards pues al parecer se desvaneció mientras posaba frente a la prensa.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

A través de las redes sociales ya se volvieron virales los videos que muestran el momento exacto en el que la también exchica Disney es apoyada por dos guardias del evento que la ayudan a levantarse luego de caer de rodillas en el piso.

En las imágenes se puede ver a la actriz arribando a la alfombra mientras luce un vestido negro de terciopelo negro con mangas abultadas que la hizo colocarse como una de las mejores vestidas de la 28 edición de los premios del Sindicato de Actores.

Aunque no hay nada confirmado, ya se especula que Selene sufriría las consecuencias que implica tener Lupus, enfermedad que ella padece desde hace años y la cual la hizo recibir un trasplante de riñón en 2018.

Cabe resaltar que momentos más tarde la intérprete de Let somebody go reapareció en el escenario de los SAG para presentar un premio y arribó descalza pues al momento de su caída se quebró uno de sus tacones.

Fuente: Instagram @chamonic3