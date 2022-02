Sin exclusividad y sin trabajo: Tras ser vetada de Televisa, protagonista de novelas vuelve a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una querida actriz de telenovelas reapareció esta mañana en el programa Hoy luego de haber perdido su exclusividad en Televisa y que surgiera el rumor de que estaba vetada por irse a trabajar con la empresa de la competencia.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de la guapísima tapatía Jacqueline Bracamontes, quien renunció al programa Netas Divinas en 2020 y al poco tiempo apareció actuando y conduciendo en la cadena Telemundo.

Presuntamente estuvo rehusándose a volver a trabajar en los melodramas por asuntos familiares pero hace poco dio la sorpresa de actuar en la novela estadounidense La suerte de Loli.

Tras esta situación el canal de YouTube Chacaleo destapó que la exreina de belleza habría hecho enfurecer a los altos mandos de San Ángel y por ello acabaron vetándola de la empresa.

Sin embargo, esto sería solo un simple rumor pues la mañana de este lunes 28 de febrero Jacky apareció en la señal del canal de Las Estrellas debido a que en Hoy pasaron una entrevista de ella.

Varios reporteros captaron a la intérprete de novelas como Rubí y ¡Vivan los niños! en el aeropuerto y ahí la cuestionaron sobre la polémica que surgió tras las declaraciones que hizo Elizabeth Gutiérrez sobre su supuesto amorío con su exesposo, el cubano William Levy, con quien Bracamontes protagonizó el melodrama Sortilegio.

La conductora tapatía dejó claro que no le interesa mucho lo que diga la exesposa de Levy y mientras caminaba a toda prisa, añadió: "Todo esta bien, bendiciones a todo el mundo".

Ya por último, Jacqueline negó tajantemente que haya tenido o vaya a tener un encuentro con el actor cubano ahora que está separado.

No, no voy a hablar con él, para nada, no... no tengo nada qué aclarar, eso fue hace mucho tiempo".