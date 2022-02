Tras amorío con jefe y 'vetada', actriz vende sus joyas y ruega por trabajo a ejecutivo de Televisa

Ciudad de México.- Una famosa actriz confesó públicamente que Televisa la dejó sin exclusividad por un supuesto amorío con su jefe y esto la hizo caer en una profunda crisis que la orilló a vender sus joyas para sobrevivir y además rogar por trabajo a un poderoso ejecutivo.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de la conocida intérprete mexicana Ofelia Cano, quien en una reciente entrevista con Gustavo Adolfo Infante para El minuto que cambió mi destino negó tajantemente haber sido amante del fallecido Emilio 'El Tigre' Azcárraga Milmo como se especuló por años.

La mujer de 62 años confesó que por mucho tiempo se le juzgó por algo que jamás hizo pues aunque fue muy cercana al entonces dueño de la empresa de San Ángel, nunca se vieron con otros ojos.

De verdad para que yo diga por mis hijos, ¡jamás, jamás! (anduve con él), jamás me tocó y todo mundo decía que sí, lo hicieron un monstruo en ese sentido y no lo era", explicó.

Ofelia contó que el rumor de su amorío fue tan alto que cuando 'El Tigre' murió, la nueva administración de Televisa decidió poner una especie de veto a todas sus examantes y ella acabó sin exclusividad.

Cuando entran los nuevos ejecutivos traen como una encomienda, le quitaron exclusividad y trabajo a todas las que anduvieron con el señor y entre ellas estaba yo, me quitaron exclusividad, me quitaron todo", relató.

La intérprete de telenovelas como Pobre señorita Limantour, Locura de amor, Entre el amor y el odio, Rubí y Mañana es para siempre contó también que buscó al hijo de 'El Tigre', Emilio Azcárraga Jean, para pedirle que no la despidieran pero él no pudo ayudarla pues la orden venía de alguien más arriba:

Fue con el señor y se lo dije: 'Corazón, no me saquen, si algo tengo yo con tu padre es honrarlo, es agradecerle toda mi vida, por él aprendí a ser ejecutante'", confesó.

Luego de esto Ofelia volvió a impartir clases a Guadalajara para ganarse la vida y poder mantener a sus hijos. Se divorció de José Octavio Cano, entonces alto mando de San Ángel, pero este no la apoyó tras su separación, por lo que nuevamente cayó en una severa crisis económica.

Me quedo también con tres pesos, dime tú con tres hijos... lo que sucede en todos los matrimonios, el hombre no hace equipo y no ayuda... me quedé sola y lo digo clarito, me quedé sin chamba y empecé a vender mis cosas, que si mis relojes, la gargantilla, que si lo otro", añadió.