Tras despido de 'Hoy' y caer en la ruina, ex de galán de Televisa lo 'desenmascara' por violento

Ciudad de México.- Un actor y exconductor del programa Hoy, quien cayó en una crisis económica y ha estado durante 18 años en Televisa, es acusado por su expareja de violencia doméstica e infidelidad.

La exnovia del también cantante, Pamela Rodríguez reveló en una entrevista para el programa de Imagen TV Sale el Sol que presuntamente fue víctima de violencia familiar por parte del actor, expareja de Lisset.

"Lisardo y yo comenzamos nuestra relación hace dos años y medio, todo marchaba muy bien, teníamos una convivencia increíble, es lo que puedo decir, pero este fin de semana él me mostró algo que nunca creí que fuera a hacer eso. Me entero, veo, escucho que está hablando con otras mujeres, y yo le comenté que yo no quería eso, que yo me iba a ir de ahí, porque yo vivía en su casa".

Me retuvo, se acercó a mí, me dijo que no, y cuando yo le dije 'que yo ya no quiero estar contigo', se me avienta encima y me empieza a agredir", relató.

Visiblemente afligida, la ex de Lisardo agregó: "No sabía que hacer, yo quería huir de ahí, trate de salir de la casa, no me permitía salir de la casa, me aventó la puerta para que yo no la pudiera abrir, entonces regreso a la habitación para ir por el teléfono y le llamo a uno de sus amigos, que estaba por ahí, para que fuera por mí, porque yo ya no podía estar ahí".

Ante la pregunta sobre si desconoció la forma de reaccionar del artista y si temió por su vida, Rodríguez comentó: “Completamente, completamente... De entrada, yo sé que él tiene un conocimiento de artes marciales y cosas de esas ¿no?, entonces estando en ese estado en el que él estaba... vienen esos movimientos naturales ¿no?, yo creo que con unas copas que llevaba encima, con este alcoholismo que él tiene, pues se armó de valor”.

Sobre las lesiones que le provocó el intérprete, la joven de 25 años dijo:

Tengo lastimados los brazos, tengo en la espalda, no se alcanzan a ver, de que me aventó, tengo lastimado el tobillo, las rodillas, parte del labio y la cabeza, la mandíbula, también me lastimó, obvio el hombro, porque cuando me avienta para yo querer salirme de la casa, estoy justo de este mismo lado y él llega y me empuja y se estrella mi cabeza".

Por último, la ex de Lisardo reveló que el cantante había ingerido bebidas alcohólicas antes de su discusión: "En ese momento solo estaba con la influencia del alcohol, y de verdad que yo le doy muchas gracias que pude comunicarme con su amigo y que llegó por mí".

De acuerdo con el matutino de espectáculos, Pamela Rodríguez ya acudió ante las autoridades pertinentes en el estado de Morelos para iniciar un proceso legal por daño moral y/o psicológico por el delito de violencia familiar en contra del actor de 51 años. Por el momento, el español tiene prohibido acercarse a la joven.

Como se recordará, su exesposa y madre de su hija, Lisset, lo exhibió hace unos meses pues comentó que Lisardo estaba en la ruina y no se había hecho cargo de los gastos de su hija luego de estar sin trabajo.

Ante el desempleo, el mismo había comentado que tuvo que reinventarse y presuntamente vendía 'Fideuá', un platillo típico de España. Meses después, dijo que la situación fue exagerada por los medios, aunque sí la había pasado mal económicamente.

El actor, quien debutó en Televisa en 2004, llegó al matutino Hoy en el 2016 y se fue en 2017. Además, participó en telenovelas como En Tierras Salvajes, La Piloto II, Rubí, La Mexicana y el Güero y más recientemente Contigo sí y Amor dividido.

